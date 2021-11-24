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Beşiktaş taraftarından maç sonu destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş taraftarından maç sonu destek

Ajax karşısında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar maçın ardından takıma ve Sergen Yalçın'a büyük destek verdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Ajax karşısında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar maçın ardından takıma ve Sergen Yalçın'a büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar takımı alkışlarken "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax'a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tribünler maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculara destek verdi. Maçın ardından tribünler "Sergen, takımı buraya getir" tezahüratları yaparken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü çağrılara kayıtsız kalmadı ve futbolcularla birlikte tribünlere gitti. Sergen Yalçın burada taraftarları selamlarken tribünler de "Sergen takımı ayağa kaldır" diyerek tempo tuttu. Taraftarlar futbolcuları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı uzun süre alkışladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş taraftarından maç sonu destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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