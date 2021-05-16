Beşiktaş taraftarı Tekirdağ'da şampiyonluğunu kutladı
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Beşiktaş taraftarı Tekirdağ'da şampiyonluğunu kutladı

Beşiktaş taraftarı Tekirdağ'da şampiyonluğunu kutladı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Spor

Tekirdağ'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluklarını kutladı.

Tekirdağ'da Beşiktaş taraftarları şampiyonluklarını kutladı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmesi sonrası Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde siyah-beyaz renklerine gönül veren taraftarlar, ilçe meydanlarına çıkarak takımlarının şampiyonluklarını coşkuyla kutladı.

Forma ve takım bayraklarıyla meydana gelen taraftarlardan bazıları meşaleler yaktı. Marş söyleyip, slogan atarak şampiyonluğu kutlayan taraftar bir süre sonra dağıldı.

Keşan'da ekipler tedbir aldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ise Beşiktaş taraftarlarının cadde, sokak ve meydanlarda kutlama yapmamaları için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbir aldı.

Polis ve bekçiler, taraftarların Cumhuriyet ve Alparslan Türkeş meydanlarında toplanmamaları için meydanlara çıkan cadde ve sokaklara bariyerler koydu.

Taraftarlar da kısıtlamalara uyarak şampiyonluğu evlerinde kutladı.

Edirne kent merkezinde de tedbirler kapsamında kutlama yapılmaması için önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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