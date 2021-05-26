Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı
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Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı

Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu Boğaziçi'nde meşalelerle kutladı.

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu Boğaziçi'nde meşalelerle kutladı.

Sosyal medya üzerinden organize olan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş ve Üsküdar sahillerinde karşılıklı meşale, havai fişek ve işaret fişekleri atarak Boğaziçi'nde görsel şov yaptı.

Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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