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Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giriş yaptı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar stada giriş yaptı.

08.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:06
Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giriş yaptı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ta taraftarlar stada giriş yaptı.


Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelede deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar da müsabakanın oynanacağı Stadı'na geldi. Tepeüstü'nde toplanan 500 Beşiktaş taraftarı, güvenlik güçleri eşliğinde yürüyerek stadyuma giriş yaptı ve misafir takım tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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