Beşiktaş taraftarı Köyiçi'nde buluştu - Beşiktaş taraftarı Köyiçi'nde buluştu Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı.

- Beşiktaş taraftarı Köyiçi'nde buluştu

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Köyiçi'nde takip etmek için toplanan Beşiktaşlılar, maçtan önce meşale yakıp tezahüratlarda bulundular.

Kaynak: İHA