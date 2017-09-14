Beşiktaş Taraftarı Galibiyeti Çarşı'da Kutladı
Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş’ın Porto’yu 3-1 yenmesiyle taraftarlar galibiyet sevincini Kartal Heykelinde kutladı.
Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yenmesiyle taraftarlar galibiyet sevincini Kartal Heykelinde kutladı.
Portekiz'de oynanan Porto - Beşiktaş karşılaşması, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından taraftarlar Beşiktaş Çarşıya akın ederek burada galibiyeti gönüllerince kutladı.
Yaklaşık 250 kişilik taraftar grubu marşlar eşliğinde galibiyeti kutlarken, yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL