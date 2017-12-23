Beşiktaş taraftarı didik didik arandı

Sivasspor Beşiktaş maçı öncesi Sivas'a gelen Siyah-Beyaz taraftarı şehrin girişinde polis ekipleri tarafından didik didik arandı



SİVAS - Sivasspor Beşiktaş maçı öncesi Sivas'a gelen Siyah-Beyaz taraftarı şehrin girişinde polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Bugün saat 16.30 'da oynanacak maç öncesi çevre illerden gelen Beşiktaş taraftarı Taşlıdere mevkiinde polis ekipleri tarafından durduruldu.Minibüslerde yapılan aramalar sonrası minibüsten indirilen taraftarlar didik didik arandı.Aramalar sonrası herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.