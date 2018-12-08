Beşiktaş Taraftarı, Alanyaspor Maçının Yıldızı Loris Karius'u Göklere Çıkardı
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaya Loris Karius damga vurdu. Alman kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla Beşiktaş'ı ipten alırken, siyah-beyazlı taraftarlar Karius'u yere göğe sığdıramadı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçında 2 puan kaybederken, karşılaşmaya Loris Karius damgasını vurdu. Alman kaleci,yaptığı kurtarışlarla maçın adamı oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada Karius'u göklere çıkardı.
İşte o paylaşımlar:
YORUMLAR