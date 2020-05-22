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Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a
22.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:27

Beşiktaş Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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