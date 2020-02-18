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Beşiktaş'tan Yasin Sülün'e yeni görev

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.

18.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:00
Beşiktaş'tan Yasin Sülün'e yeni görev

'ın eski futbolcularından , siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir. Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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