Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, Kayserispor ile oynanan maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynanan maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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