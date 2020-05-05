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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları
05.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:09

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükselmeye başladı... Portekiz spor basınında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği olurken, A Bola, gazetesi Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a dönme ihtimalini 'maliyet' üzerinden anlattı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelir gelmez ilk olarak maliyetleri düşürme yoluna gitti. Siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon giderleri düşürme hamlesi adına bir futbolcuya ödenecek maksimum net maaş için 1.5 milyon Euro'yu 'tavan' olarak belirledi.

GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

Aboubakar mevcut kulübü Porto'da, 2 milyon Euro civarında bir ücret kazanıyor. Aboubakar'ın ücreti bu transferde bir engel olabilir ancak en az 3 yıllık bir anlaşma sunulması durumunda, yıllık ücret düşebilir ve Kamerunlu golcü için yeniden geri dönme ihtimali yükselebilir.

TEK SORUN BONSERVİS BEDELİ

Buradaki tek sorunun Porto'nun, yıldız forvet için isteyeceği bonservis bedeli olacak... Aboubakar, bu sezon sadece 7 maçta Porto forması giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı. Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda 38 resmi maça çıktı ve 19 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

41 MAÇTA OYNAYAMADI

Aboubakar en uzun süreli sakatlığını 2018-19 sezonunda yaşadı. Bu dönemde yan çapraz bağları yırtılan Kamerunlu forvet 198 gün sahalardan ayrı kalırken, 41 maçta da görev yapamadı. Vincent Aboubakar bu sezon toplam 6 maçta sakatlığı nedeniyle oynamadı. Profesyonel kulüp kariyerinde 281 maça çıkan Vincent Aboubakar, rakip fileleri 109 kez havalandırdı. Bu periyotta 37 de asist yapan Kamerunlu oyuncu, toplam 146 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Fotomaç)

Kaynak: Hürriyet

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