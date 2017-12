Beşiktaş'tan Vida Paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.



Siyah-beyazlıların Twitter hesabından paylaşılan ve taraftarlar arasında slogan haline gelen "Come to Beşiktaş" ifadesinin kullanıldığı videoda Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun telefonda Vida'ya, "Hello Vida. Come to Beşiktaş" (Merhaba Vida. Beşiktaş'a gel) ifadelerini kullandı.



Vida'nın da Cenk'e, "Hello Cenk. Yes of course. I am coming to champion Beşiktaş" (Merhaba Cenk. Evet, tabi. Şampiyon Beşiktaş'a geliyorum) cevabını verdiği görüldü.