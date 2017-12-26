Beşiktaş'tan Vida Paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.

Beşiktaş'tan Vida Paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.

Siyah-beyazlıların Twitter hesabından paylaşılan videoda, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun telefonda Vida'ya, "Hello Vida. Come to Beşiktaş (Merhaba Vida. Beşiktaş'a gel)" ifadelerini kullandı.

Vida'nın da Cenk'e, "Hello Cenk. Yes of course. I am coming to champion Beşiktaş (Merhaba Cenk. Evet, tabii ki şampiyon Beşiktaş'a geliyorum)" cevabını verdiği görüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.