Beşiktaş'tan 'Vida'lı 'Cometobeşiktaş' Paylaşımı





Beşiktaş'ın transferleri kullanırken kullandığı 'ComeToBeşiktaş' videosu Domagoj Vida için de çekildi. Yeni transferlerin duyurulduğu videolarda, Hırvat oyuncuya çağrı yapan bu sefer Cenk Tosun oldu. Cenk Tosun'un 'ComeToBeşiktaş' çağrısına, Vida, "Merhaba Cenk, tabii ki Şampiyon Beşiktaş'a geliyorum" cevabını verdi. Sosyal mecralarda paylaşılan videoyu kısa zamanda binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Cenk ve Vida'nın konuşması - İstanbul