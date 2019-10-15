Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, dünkü antrenman sonrası sakatlanan Victor Ruiz'in sağ bacak arka adele soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.

15.10.2019 14:43
Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, dünkü antrenman sonrası sakatlanan Victor Ruiz'in sağ bacak arka adele soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.


Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun dün yapılan antrenman sonrasında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:


"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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