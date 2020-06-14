Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi. Kaynak: AA