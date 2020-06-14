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Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı
14.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:26

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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