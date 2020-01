Beşiktaş'tan Türk kökenli genç yetenekler için Hollanda kulübü ile iş birliği

09.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:32

Beşiktaş, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine; Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Fortuna Sittard Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Işıtan Gün ve CEO'su Ivo Pfennings katıldı.

Altyapı çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu alanda Avrupa'da önemli başarılara imza atan Fortuna Sittard Kulübü ile yaptığı iş birliği neticesinde genç yetenekleri; süreçleri tanımlanmış, istikrarlı ve ölçülebilir bir sistem dahilinde Futbol Akademisi'ne kazandırmayı hedefliyor.İş birliği çerçevesinde, Hollanda'da 100 kilometrelik alanda 2 milyon Türkün yaşadığı Limburg Bölgesi'nin birinci ligdeki temsilcisi olan Fortuna Sittard, Beşiktaş'ın her yıl Avrupa'da düzenleyeceği genç yetenek seçmelerini üstlenecek. Farklı yaş grupları için alınacak başvuruların ardından yapılacak seçmelerde 2 bine yakın genç oyuncu izlenerek kayıt altına alınacak. Erkeklerde 14-17, kızlarda 16-19 yaş grupları arasında yapılacak seçmelere başvurular, 20 Ocak 2020'de başlayıp 15 Mart 2020'de sona erecek. Türkçe, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe dillerinde elektronik ortamda yapılacak başvuru duyurularının ardından seçmeler, 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Fortuna Sittard Kulübü'nün tesislerinde gerçekleşecek."AVRUPA'DA YAŞAYAN YETENEKLİ GENÇLERİ KULÜBÜMÜZE VE TÜRK SPORUNA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yeni bir yönetim olarak, göreve geldiğimiz günden beri altyapı çalışmalarına verdiğimiz önemi her fırsatta dile getirdik. Başta Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Türk sporunun her anlamda pozitif geliştiği, sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda başarılı sporcular yetiştiren bir camianın oluşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün Fortuna Sittard Kulübü ile yaptığımız bu anlaşma, altyapı çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sayede Avrupa'da yaşayan yetenekli gençleri keşfetme ve başta kulübümüz olmak üzere Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz.""BİLİMSEL VE SİSTEMATİK BİR DÜZEN"Fortuna Sittard Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Işıtan Gün ise imza töreninde şunları kaydetti:

"Fortuna Sittard, Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübüdür ve tüm dünyada Türklere ait veya Türkler tarafından yönetilen en üst düzey spor kuruluşudur. Bunun gururunu yaşıyoruz. Futbol başta olmak üzere spor branşlarının tamamında ülkemizin artık yönetilen değil, yöneten bir konuma ulaşması için önemli ve milli bir görev taşıdığımıza inanıyoruz. Bugüne kadar gerek kulüpler seviyesinde gerekse milli takım bazında Türk kökenli sporcuları ülkemize kazandırma adına yapılan iyi niyetli pek çok girişim oldu. Biz bu iş birliği ile bu amaca bilimsel ve sistematik bir düzen içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz. Beşiktaş yönetimine ve akademi yöneticilerine göreve gelir gelmez bize ulaşarak bu konunun kendileri adına bir öncelik olduğunu ifade etme vizyonunu ve iradesini ortaya koydukları için her şeyden önce bir Türk futbolsever olarak teşekkür ediyorum. Ülke sporuna bu vesileyle bir katkı sunmak bizler için ayrıca gurur vesilesi."

