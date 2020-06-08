Beşiktaş'tan Trabzonspor'a başsağlığı mesajı
Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.
08.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:45
Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Zeynep Sünger'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA