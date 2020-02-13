Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

13.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:20
Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak 'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir; konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi, IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması, MHK'nın TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuyu ile paylaşılması, maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu paylaşılması, VAR kayıtları ile ilgili 'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.

Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler