Beşiktaş'tan teşekkür mesajı Beşiktaş Kulübü; Başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı futbolcu ve personelde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübü; Başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı futbolcu ve personelde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile futbolcu ve çalışanlarımızda pozitif Covid-19 tespit edilmesinin ardından Başkanımız Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile Süper Lig kulüplerinin başkanlarına, kulübümüzün kurul başkanları ve üyelerine, genel kurul üyelerimize ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA