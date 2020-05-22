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Beşiktaş'tan teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı futbolcu ve çalışanlarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendilerini unutmayanlar için teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan teşekkür mesajı
22.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:39

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı futbolcu ve çalışanlarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendilerini unutmayanlar için teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile Süper Lig kulüplerinin başkanlarına, kulübümüzün kurul başkanları ve üyelerine, genel kurul üyelerimize, tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Spor Manşet

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