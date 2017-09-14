Beşiktaş'tan Tarihi Başlangıç
Porto deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerek G Grubu'na lider başlayan Beşiktaş tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başladı.
Beşiktaş'tan tarihi başlangıç
Porto deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerek G Grubu'na lider başlayan Beşiktaş tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başladı.7. kez Devler Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, zorlu Porto deplasmanında 3 puanı 3 golle alarak ses getiren bir başlangıç yaptı.
Portekiz ekibini Dragao Stadı'nda 3-1 yenen Siyah Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına ilk kez galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunu kuruldu.
Kara Kartal gruptaki ikinci maçında 26 Eylül'de Alman ekibi Leipzig'i Vodafone Arena'da konuk edecek.
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Kaynak: EuroSport.com