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Beşiktaş'tan Shaq açıklaması

Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Shaq McKissic'in Olympiakos ile anlaştığı haberleri üzerine açıklama yaptı.

10.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:22
Beşiktaş'tan Shaq açıklaması

Beşiktaş Kulübü, takımı oyuncularından Shaq McKissic'in ile anlaştığı haberleri üzerine açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşme imzalaması durumunda FIBA ve TBF nezdinde girişimde bulunacaklarını ifade etti.


Beşiktaş Kulübü, Olympiakos ile anlaşmaya vardığı iddiaları bulunan basketbolcu Shaq Mckissic ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic'in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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