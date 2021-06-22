Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, sözleşme görüşmeleri devam eden teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Kulübü, sözleşme görüşmeleri devam eden teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.

Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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