Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

29.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:12
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başında birinci yılını dolduran Sergen Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başında birinci yılını dolduran Sergen Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yer alan videoda Yalçın için Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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