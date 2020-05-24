Beşiktaş'tan Ramazan Bayramı mesajı Beşiktaş Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz." denildi.

Kaynak: AA