Beşiktaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Beşiktaş Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
24.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:09
Beşiktaş Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz." denildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA