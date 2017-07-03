Beşiktaş'tan Pepe'ye 10 Milyon Euro!

Beşiktaş Pepe'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bir süredir yıldız oyuncu için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim araya Fransa ekibi PSG'nin girmesiyle bu transferde bir adım geriye düşmüştü. Ancak PSG, Pepe için devreden çıkınca Beşiktaş bir adım öne geçmişti. Başkan Fikret Orman'ın Portekizli futbolcunun transferini çok istediği ve Pepe'ye son olarak 2 yıl için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunulduğu ortaya çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda bulunan Pepe'nin bu teklife sıcak baktığı ve gelecek hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la görüşeceği öğrenildi. Ricardo Quaresma'nın da bu transfer için araya girerek Pepe'yi Beşiktaş için ikna ettiği gelen bilgiler arasında.



FRANSIZLAR'A GÖRE PEPE'NİN KAFASI KARIŞTI



BU arada İspanyol gazetelerinden Marca, PSG'nin Pepe'den vazgeçtiğini idida etmesine rağmen bu transferin henüz olumsuz bitmediği konuşuluyor. Fransa'da çıkan haberlerde ise Beşiktaş'ın Pepe'ye ilgisinin ciddi olduğu belirtilirken PSG'nin devreye girmesiyle Portekizli futbolcunun kafasının karıştığına yer verildi. Beşiktaş'ın Pepe transferinde bu hafta önemli bir adım atması bekleniyor.



(Takvim)