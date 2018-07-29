Beşiktaş, Pepe'nin Transfer Olacağı İddialarını Yalanladı

Beşiktaş, bugün basında çıkan Pepe haberlerini, resmi sitesinden yaptığı bir açıklama ile yalanladı.

BEŞİKTAŞ'TAN PEPE İLE İLGİLİ HABERLERE YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Porkekizli yıldız Pepe'nin, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın transfer hedefinde olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

İşte Beşiktaş'tan açıklama:

Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'nın İngiltere'den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır.

Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK