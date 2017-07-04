Beşiktaş'tan Pepe Açıklaması
Beşiktaş Kulübü, uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." denildi.