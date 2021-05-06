Beşiktaş'tan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na çağrı
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Beşiktaş'tan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na çağrı

Beşiktaş'tan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na çağrı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs Pazar günü, toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş, 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs Pazar günü, toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Derneğimizin 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18'nci maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30'da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 23 Mayıs 2021 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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