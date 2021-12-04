Beşiktaş'tan Nkoudou açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Georges Nkoudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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