Son dakika! Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
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Son dakika! Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.

Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Son dakika haber! Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika haber! Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü
Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü
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