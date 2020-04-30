Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.