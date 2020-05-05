Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı
05.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:36
Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA