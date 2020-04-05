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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL'lik destek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışladıklarını açıkladı.

05.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:51
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL'lik destek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışladıklarını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan Çebi, "Halkın takımı" olarak Türkiye için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtirken, "Bu kapsamda kuruluş tarihimiz olan 1903 yılına ithafen 1 milyon 903 bin TL bağışlıyoruz. Ayrıca BJK Kabataş Vakfı olarak sağlık çalışanlarının çocuklarına, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği 'Tıp Bilimi Emek Bursu' verilecek" ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde: "Bildiğiniz üzere tüm dünya yaklaşık üç aydır Covid-19 salgınıyla topyekün mücadele halinde. Yarattığı sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri altüst eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi. Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı.Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Ayrıca BJK KABATAŞ VAKFI Okullarımızda 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu' adı altında bizler için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim bursu vermeyi kararlaştırdık. Bağış kampanyasına desteğimizi, Kulübümüze mali bir yük yansıtmadan, Futbol A Takımı Kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen futbolcularımızın katkıları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de destekleriyle kuruluş tarihimiz olan 1903 yılına ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası olarak belirledik. HALKIN TAKIMI olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak koronavirüs ile mücadelede, çalışanlarımızı mağdur etmemek de en büyük görevlerimizden biri. Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5 aylık süreçte, Kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık.Kulübümüzün çatısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz, çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gecemizi gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz.

Söz verdiğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem dışarıda sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir."


Kaynak: DHA

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