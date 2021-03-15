Beşiktaş'tan MİKA-DER'e destek

Beşiktaş Kulübü, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan Minik Kalplerle El Ele Derneğine (MİKA-DER) destek için Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER ile anlamlı bir projede bir araya gelecek. Futbolcularımız, 21 Temmuz 2008 yılında, aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever