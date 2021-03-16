Beşiktaş'tan MİKA-DER'e anlamlı destek
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Beşiktaş'tan MİKA-DER'e anlamlı destek

16.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:15
Beşiktaş'tan MİKA-DER'e anlamlı destek

Futbolcular seremoniye MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak İstanbul DHA - Beşiktaş Kulübü, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan Minik Kalplerle El Ele Derneği'ne (MİKA-DER) destek için Medipol Başakşehir ile bu akşam oynayacağı oynayacağı Ziraat...

Futbolcular seremoniye MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak 

İstanbul DHA - Beşiktaş Kulübü, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan Minik Kalplerle El Ele Derneği'ne (MİKA-DER) destek için Medipol Başakşehir ile bu akşam oynayacağı oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada,"Kulübümüz, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER ile anlamlı bir projede bir araya gelecek. Futbolcularımız, 21 Temmuz 2008 yılında, aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıkacak" ifadeleri yer aldı.

MİKA-DER Hakkında:

Dernek, çocukları "Minik Kalpler" olarak tanımlar. Minik kalplerin geçmiş yaralarını sarmak, bugünlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve geleceklerine ; eğitim, spor, müzik ve tiyatro gibi desteklerle daha donanımlı bireyler olarak yürümelerini sağlamak, derneğin misyonu olarak belirlenmiştir. Dernek, 30 ilde yuva ve yetiştirme yurtlarında iyileştirme çalışmaları yaptı. 25 çocuk evi, 2 sevgi evleri kompleksi, 1 rehabilitasyon merkezi açtı. 5 engelli aracı, 1 otobüs, 5 minibüs kurumlara bağışladı. Ayrıca pandemi sürecinde hastanelere 12 ventilatör, 2 oksijen terapi ünitesi ve maske-kıyafet sağladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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