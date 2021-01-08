Mensah, Hatay deplasmanında yok

Beşiktaş Kulübü, Mensah'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Mensah'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ayak bileğinde ödem tespit edilen Mensah, Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah'ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah'ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul