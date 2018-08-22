Beşiktaş'tan Loris Karius İçin Sürpriz Plan

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Loris Karius'un sıradan bir transfer değil, proje olduğu ortaya çıktı. Liverpool ile Real Madrid arasında geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle İngiltere'de ölüm tehditleri bile alan Karius'a, Beşiktaş'ta adeta rehabilitasyon etkisi yaşatılacak.

Satın alma opsiyonu 8 milyon euro olarak belirlenen Karius'u iki yıllığına kiralayacak olan siyah-beyazlılar, başarılı kaleciyi yeniden parlatarak büyük liglere göndermeyi planlıyor. Fabri'yi kısa süre önce 6 milyon euroya Fulham'a gönderen Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki Alman file bekçisini daha büyük bedellerle satmayı hedeflediği vurgulandı.

YÜZDE 20 PAY

Bu proje kapsamında olası satıştan Liverpool'a yüzde 20 pay verecek olan Beşiktaş Yönetimi, başarılı kaleciye ise yıllık 1 milyon 400 bin euro ödeyecek. Transfer komitesinin böylesine bir kaleciyi uygun rakamlara getirmesi yönetim içerisinde takdirle karşılandı.

Liverpool'a iki sezonu için 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, Utku Yuvakuran'ı da yavaş yavaş birinci kaleciliğe ısındıracak. Karius'un gelmesi halinde, siyah-beyazlıların, Utku'yu başka bir takıma kiralamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Loris Karius geçen sezon Liverpool formasıyla 33 resmi maça çıkarken, kalesinde 31 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde 13 karşılaşmada görev yapan Alman file bekçisi 16 gole engel olamadı. Karius, Real Madrid'e 3-1 yenildikleri finalde, Karim Benzema ve Gareth Bale'in kaydettiği gollerde büyük hatalar yapmıştı.