Beşiktaş'tan Ljajic ve Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında forma giyen Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında forma giyen Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA