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Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını duyurdu.

09.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:22
Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan 'in durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Ljajic'in antrenmanı tamamlayamadığı hatırlatılarak, "Ljajic'in durumu, çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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