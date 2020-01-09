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Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması

Beşiktaş Kulübü, sabah idmanındaki çift kale maçta sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Adem Ljajic'in sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem meydana geldiğini açıkladı.

09.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:25
Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması

Beşiktaş Kulübü, idmanındaki çift kale maçta sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan 'in sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem meydana geldiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adem Ljajic'in bu sabah yapılan antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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