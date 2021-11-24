Son dakika haber... Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin "hakemlerle ilgili konuşmama" kararına tepki Açıklaması - Haberler Spor
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Son dakika haber... Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin "hakemlerle ilgili konuşmama" kararına tepki Açıklaması

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika haber... Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübü, 14 kulübün başkanıyla gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında alınan devre arasına kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, 14 kulübün başkanıyla gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında alınan devre arasına kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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