Beşiktaş'tan kulüp başkanlarına forma hediyesi
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Beşiktaş'tan kulüp başkanlarına forma hediyesi

Beşiktaş'tan kulüp başkanlarına forma hediyesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüplerin başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş forması ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren bir mektubunu hediye etti.

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüplerin başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş forması ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren bir mektubunu hediye etti.

Siyah beyazlı kulüp, Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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