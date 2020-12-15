Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı