Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
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Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

15.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:00
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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