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Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendi oyuncuları ve idari kadrosunun son durumu hakkında da bilgi verdi.

21.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:09
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendi oyuncuları ve idari kadrosunun son durumu hakkında da bilgi verdi.

13 gün önce Akatlar'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Beşiktaş'tan bu durumla ilgili bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; basketbolcular, teknik heyet veya idari kadrodan hiç kimsenin koronavirüs semptomlarını göstermediğinin belirtilirken, basketbol takımının sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin de takip edildiği kaydedildi.Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde: "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir. 13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz. Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Kaynak: DHA

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