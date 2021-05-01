Beşiktaş'tan korona virüs açıklaması
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Beşiktaş'tan korona virüs açıklaması

Beşiktaş'tan korona virüs açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir.

Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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