Beşiktaş'tan korona virüs açıklaması
Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir.
Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı