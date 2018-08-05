Beşiktaş'tan Irkçılığa Maruz Kalan Demba Ba'ya Destek

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcunun kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Mesaja İngilizce "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı.

DEMBA BA CEVAP VERDİ

Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı.

Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.