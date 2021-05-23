Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım
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Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım

Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Twitter hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Twitter hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu.

"Şampiyon sensin" etiketiyle yapılan paylaşımda teknik ekip ve oyuncularla iki kupanın yer aldığı görsel kullanılarak, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanlarımız ile teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir arada" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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